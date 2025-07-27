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27 июля, 07:43

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пулково, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Пскова. Аэропорты временно приостановили работу в штатном режиме.

Также ночью 27 июля ограничения коснулись авиагавань Калуги. Они нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.

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