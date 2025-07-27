27 июля, 07:43Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
Фото: 123RF/serjio74
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пулково, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Пскова. Аэропорты временно приостановили работу в штатном режиме.
Также ночью 27 июля ограничения коснулись авиагавань Калуги. Они нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.