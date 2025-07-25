Экипаж самолета Новосибирск – Сочи сообщил о неполадке

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Экипаж самолета Boeing-737, который следовал по маршруту Новосибирск – Сочи, сообщил о возможной разгерметизации после взлета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

В связи с этим было принято решение вернуться в аэропорт отправления. Вылет рейса состоялся около 1,5 часа назад. В данный момент лайнер находится в зоне ожидания на высоте 2 тысячи метров и продолжает вырабатывать топливо.

Ранее самолет Як-40, выполнявший рейс из Вологды в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел вскоре после взлета.

Экипаж зафиксировал кратковременный заброс температуры выходящих газов, что могло говорить о попадании птицы в один из трех двигателей самолета. В результате лайнер успешно сел. В этот момент на борту находились 25 человек, никто не пострадал.

До этого в Тверской области гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку из-за неполадок. Согласно предварительным данным, причиной стала аналогичная ситуация, как у самолета Як-40. Всего в вертолете было шесть человек, пострадавших среди них также не было.