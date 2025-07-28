28 июля, 07:30Происшествия
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в двух городах и одном районе Ростовской области ночью в понедельник, 28 июля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Красносулинский район.
В результате ударов украинских дронов в районе хутора Васецкий Красносулинского района начался пожар. Однако прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Ранее один мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за падения обломков беспилотника в Ленинградской области. Еще три человека получили ранения. Всего над регионом был сбит 51 дрон.
Кроме того, после падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задержались шесть поездов. Время отставания варьировалось от одного до трех часов.
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