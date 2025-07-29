Несколько городов ДНР подверглись массированной атаке БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Сразу несколько городов Донецкой Народной Республики подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Последствия атак в данный момент уточняются. Информация о возможных пострадавших среди местных жителей не приводится.

Вечером в понедельник, 28 июля, свет пропал сразу в нескольких районах Донецка после звуков взрывов. В небе над городом работали российские системы ПВО. При этом жители Донецка слышали характерный звук полета ударных беспилотников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о начале боев в черте города Димитрова. Первые столкновения произошли на окраинах населенного пункта. Пушилин подчеркивал, что украинская группировка находится в затруднительном положении на этом участке фронта.