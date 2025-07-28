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28 июля, 23:54

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РИА Новости: электричество пропало в ряде районов Донецка после взрывов

Свет пропал в нескольких районах Донецка после атаки БПЛА – СМИ

Фото: depositphotos/gyn9037

Свет пропал сразу в нескольких районах Донецка после звуков взрывов. В небе над городом работают российские системы ПВО, сообщает РИА Новости.

Жители Донецка слышали характерный звук полета ударных беспилотников в ряде районов города. При этом после очередной серии взрывов произошло отключение электричества.

Ранее мужчина погиб при пожаре, который произошел из-за падения обломков украинского БПЛА в Ленинградской области. При этом еще три человека пострадали.

Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Запорожской области: беспилотники атаковали автомобиль скорой помощи в селе Скельки Васильевского округа. В результате осколочные ранения получили пациентка и водитель.

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