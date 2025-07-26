Украинские БПЛА нанесли удар по машине скорой помощи в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Украинские беспилотники нанесли удар по машине скорой помощи в селе Скельки Васильевского округа в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, автомобиль выехал на вызов к женщине 1967 года рождения, однако попал под атаку. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель.

"Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – указал Балицкий.

Ранее в центре Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) атаке украинского беспилотника подвергся автомобиль скорой помощи. В момент удара в машине были фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. Всех троих доставили в больницу. Фельдшеру диагностировали серьезные ранения головы, груди и конечностей.

До этого при атаке ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Ракетный удар пришелся по коммерческому объекту. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

