Девять поездов задерживаются из-за пожара на ж/д станции в Ростовской области

Фото: 123RF/vladj55

Девять поездов задерживаются в связи с нарушением работы контактной сети на станции Сальск в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.

В организации уточнили, что при ударе беспилотника также было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск. Его пассажиров пришлось эвакуировать. Предварительно, никто не пострадал.

Огонь распространился в том числе на состав стоявшего грузового поезда. На место ЧП направили пожарный поезд для тушения возгорания. Движение через станцию временно приостановлено, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Уточняется, что из-за ЧП на станции Сальск задерживаются маршруты:



№ 59 Новокузнецк – Кисловодск;

№ 523 Екатеринбург – Адлер;

№ 255 Челябинск – Новороссийск;

№ 509 Казань – Новороссийск;

№ 524 Адлер – Екатеринбург;

№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа;

№ 254 Новороссийск – Уфа;

№ 98 Кисловодск – Тында;

№ 202 Анапа – Красноярск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие гражданам. Всех пассажиров поездов дальнего следования, которые задерживаются в пути более чем на 4 часа, обеспечат питанием.

Ночью 29 июля средства ПВО отражали массированную атаку вражеских дронов в нескольких районах Ростовской области.

В Сальске был поврежден частный дом на улице Социалистической. На улице Островского повреждения получил автомобиль – в момент атаки внутри находился водитель, он погиб. Кроме того, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава в поле.