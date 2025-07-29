Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских беспилотника над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на вторник, 29 июля, 74 украинских БПЛА сразу над несколькими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 43 беспилотника удалось сбить над Брянской областью, 22 дрона были перехвачены над Ростовской областью, 6 БПЛА были уничтожены над Калужской областью, 2 – над Смоленской областью и еще 1 – над Ленинградской областью.

Кроме того, в ночь на 29 июля массированной атаке беспилотников подверглись сразу несколько городов Донецкой Народной Республики (ДНР). Информации о возможных пострадавших среди местных жителей не поступало.

После атаки БПЛА на Ростовскую область произошло возгорание одной из железнодорожных станций в Сальске. По предварительным данным, никто не пострадал.

Однако при ударе беспилотника было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск. Его пассажиров пришлось эвакуировать. На этом фоне 9 составов задерживались.

