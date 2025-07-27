Шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) были нейтрализованы 6 украинских БПЛА в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что системы ПВО продолжают свою работу, и напомнил о запрете съемок дронов и работы оперативных служб на месте их падения.

"Берегите себя!" – заключил Ведерников.

Всего в ночь на 27 июля дежурные силы ПВО перехватили и сбили 99 украинских беспилотников над регионами России. В частности, в Брянской области уничтожено 36 дронов, в Смоленской – 21, а в Калужской – 10.

Еще по 9 дронов ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях, 4 – в Крыму, по 2 – в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем, по одному – в Подмосковье, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.