Силы ПВО сбили 99 украинских БПЛА на регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 99 украинских БПЛА над регионами России ночью в воскресенье, 27 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью было ликвидировано 36 дронов, 21 – над территорией Смоленской области, 10 – над Калужской областью, по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей, 4 – над Крымом, по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Подмосковья и Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

Ранее силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над регионами РФ. Атака продолжалась с 21:50 по московскому времени 26 июля до 00:00 27 июля.

Также об отражении атаки дронов на Волгоградскую область сообщил глава региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.