Силы ПВО ликвидировали два БПЛА в небе над Смоленской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили два украинских дрона в небе над Смоленской областью ночью в субботу, 27 июля. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что экстренные и оперативные службы были приведены в готовность. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее средства ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе области.

Также Минобороны РФ сообщило о ликвидации 12 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа. Восемь из них было перехвачено и сбито над территорией Ростовской области.