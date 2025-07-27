Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали два БПЛА в небе над Смоленской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили два украинских дрона в небе над Смоленской областью ночью в субботу, 27 июля. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что экстренные и оперативные службы были приведены в готовность. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее средства ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе области.

Также Минобороны РФ сообщило о ликвидации 12 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа. Восемь из них было перехвачено и сбито над территорией Ростовской области.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика