Ростовская АЭС работает штатно после отражения атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Ростовская АЭС"

Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает штатно после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба станции.

На данный момент все четыре энергоблока находятся в сети на мощности согласно графику диспетчерской нагрузки.

В ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражали атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области. В результате на одной из железнодорожных станций в Сальске произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Сальске поврежден частный дом и автомобиль, внутри которого был водитель. Из-за случившегося он погиб. Также в каменском микрорайоне Заводской из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава в поле.

