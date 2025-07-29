Движение поездов восстановили в обход ростовской станции Сальск после атаки БПЛА

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Пассажирские составы вновь могут проезжать через станцию Сальск в Ростовской области после того, как график движения поездов был нарушен из-за падения фрагментов беспилотника на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В настоящее время поезда временно осуществляют проезд в обход поврежденного участка сети, который специалисты пытаются восстановить. В РЖД уточнили, что делают все для сокращения времени задержки составов.

Некоторые районы Ростовской области были атакованы в ночь на вторник, 29 июля. По этой причине на одной из железнодорожных станций в Сальске произошел пожар. Огонь также распространился на состав стоявшего грузового поезда.

В результате движение через Сальск было временно приостановлено. Из-за этого девять поездов задерживались. Помимо этого, при ударе беспилотника было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, в Сальске повреждены частный дом и автомобиль, внутри которого находился водитель. Из-за атаки БПЛА он погиб. Также в каменском микрорайоне Заводской из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава в поле.

