Ландшафтный пожар начался после падения БПЛА в Ростовской области

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Ландшафтный пожар вспыхнул около поселка Каменка и хутора Семичный в Ростовской области после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, из-за падения БПЛА загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон" в Чертковском районе. Пожарные подразделения быстро прибыли на места ЧП и потушили все возгорания, никто не пострадал.

По данным губернатора, силы ПВО минувшей ночью ликвидировали вражеские дроны в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах Ростовской области.

Вечером 30 июля дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее мужчина погиб при пожаре, который произошел из-за падения обломков украинского БПЛА в Ленинградской области. Еще три человека пострадали.