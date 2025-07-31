Средства ПВО сбили 13 беспилотников над регионами РФ за час

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 30 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 22:20 до 23:15 по московскому времени. Девять БПЛА ликвидированы в Ростовской области и еще четыре – в Белгородской области.

Ранее супружеская пара пострадала после атаки FPV-дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадавшие прошли обследование в медучреждении.

Кроме того, два сапера погибли при разминировании украинского БПЛА в Сальском районе Ростовской области. Местные власти посоветовали гражданам не приближаться к фрагментам беспилотников и не осматривать их.