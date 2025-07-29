Глава сельской администрации Белгородской области ранена при атаке БПЛА

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Глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина пострадала в результате атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по служебному автомобилю в селе Борки. В результате атаки пострадали сама Рябикина и водитель.

"Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", – отметил Гладков, добавив, что транспортное средство было повреждено.

Ранее украинские беспилотники ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Васильевского округа в Запорожской области. Автомобиль выехал на вызов к женщине 1967 года рождения, однако попал под атаку. В результате осколочные ранения получили пациентка и водитель.