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29 июля, 17:43

Происшествия

Глава сельской администрации Белгородской области ранена при атаке БПЛА

Фото: valujskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина пострадала в результате атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по служебному автомобилю в селе Борки. В результате атаки пострадали сама Рябикина и водитель.

"Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", – отметил Гладков, добавив, что транспортное средство было повреждено.

Ранее украинские беспилотники ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Васильевского округа в Запорожской области. Автомобиль выехал на вызов к женщине 1967 года рождения, однако попал под атаку. В результате осколочные ранения получили пациентка и водитель.

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