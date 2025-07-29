Супруги пострадали после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Супружеская пара пострадала после атаки FPV-дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском округе в селе Вознесеновка. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ. Ее супруг позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины", – отметил глава региона.

Гладков добавил, что в настоящее время пострадавшие проходят обследование.

Ранее стало известно, что глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Гладков отметил, что удар пришелся по служебному автомобилю чиновницы. Женщина была доставлена в больницу с травмой плеча.

Кроме того, в результате атаки пострадал водитель Рябикиной. Его госпитализировали с баротравмой. В настоящее время они получают необходимую помощь.