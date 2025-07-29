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29 июля, 20:55

Происшествия

Надписи на украинском языке были найдены на обломках сбитого в Минске БПЛА

Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"

На обломках сбитого в Минске беспилотника имеются надписи на украинском языке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой Следственный комитет Белоруссии.

На опубликованных кадрах виден сам прилет дрона, а также его обломки. Надписи присутствуют на фрагментах объекта.

Кроме того, на комплектующих видны фразы и на немецком языке. Это может свидетельствовать о том, что детали дрона произведены в Германии.

Силы ПВО Белоруссии уничтожили неопознанный БПЛА над Минском ночью 29 июля. Дрон упал на улице Матусевича возле дома 72.

Следователи также заявили, что упавший беспилотник был снаряжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Дрон упал без детонации, однако обломки повредили несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как уточнили в Минобороны республики, специалисты ведомства принимают меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.

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