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29 июля, 14:18

Происшествия

СК Белоруссии заявил, что упавший в Минске БПЛА был снаряжен тротилом

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Упавший в Минске беспилотник был снаряжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает пресс-служба СК Белоруссии.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА", – говорится в сообщении.

Обнаруженный сотрудниками министерства обороны дрон упал без детонации, однако обломки повредили несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет, эвакуация не проводилась.

По данным ведомства, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевую часть.

Силы ПВО Белоруссии уничтожили неопознанный БПЛА над Минском ночью 29 июля. Дрон упал на улице Матусевича возле дома 72.

В Минобороны республики уточнили, что специалисты принимают меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.

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