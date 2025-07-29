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29 июля, 11:33

Происшествия

Минобороны Белоруссии сообщило о сбитом беспилотнике над Минском

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии уничтожили неопознанный БПЛА над Минском. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Атака была предотвращена во вторник, 29 июля, примерно в 02:33. Дрон упал на улице Матусевича возле дома № 72. В результате случившегося никто не пострадал.

Однако в ведомстве уточнили, что специалисты принимают меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Кроме того, по факту произошедшего проводится проверка, а белорусский лидер Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.

Ранее украинский дрон-камикадзе самолетного типа был обнаружен на пляже Узункум в Стамбуле. Его заметили местные жители и отдыхающие и сообщили об этом береговой охране. На место были вызваны саперы.

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