Пограничники в Белоруссии посадили дрон на границе с Литвой

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Пограничники в Вороновском районе посадили беспилотник в 100 метрах от белорусско-литовской границы, передает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Как говорится в сообщении ведомства, на месте падения беспилотника был обнаружен смартфон. В отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко указал на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на республику. По его словам, США намерены обострить ситуацию в Белоруссии.

Кроме того, по словам белорусского лидера, его республика не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно.