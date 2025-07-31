Движение поездов ограничено на станции Тингута под Волгоградом после падения обломков БПЛА

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Движение поездов временно ограничено на станции Тингута в Волгоградской области для устранения последствий падения фрагментов БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит пресс-служба региональной администрации.

Бочаров уточнил, что в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. В результате никто не пострадал.

Однако в 65 частных домах в Котельниковском районе было нарушено газоснабжение. Кроме того, сухая трава загорелась в Суровикинском районе. Все последствия отражения атаки БПЛА на данный момент оперативно устраняются специалистами.

В настоящее время в районе станции Тингута работают саперы. При этом повреждений железнодорожных путей не выявлено.

Всего в ночь на 31 июля силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России.

По данным Минобороны РФ, 11 дронов удалось сбить в Волгоградской области, семь – в Крыму, по пять БПЛА – в Воронежской и Белгородской областях, а также по два – в Тамбовской и Ростовской областях.

