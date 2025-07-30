Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Двое детей получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, пост цитирует RT.

Целью атаки стала детская площадка в Васильевке. В результате ранения получили девочка и мальчик 2016 и 2018 года рождения.

Балицкий отметил, что дети были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Также губернатор предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

Ранее 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга" погиб после атаки украинского FPV-дрона по селу Карыж Глушковского района Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн выразил соболезнования и заявил, что виновные будут наказаны.

До этого глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина пострадала в результате атаки украинского БПЛА. ВСУ ударили по ее служебному автомобилю в селе Борки.