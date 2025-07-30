Сотрудник компании связи "Алабуга" погиб при атаке БПЛА в Курской области

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Украинский FPV-дрон атаковал село Карыж Глушковского района Курской области. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга", сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"Варварские, бесчеловечные преступления нацистов. Уверен, что каждый преступник, который повинен в гибели наших мирных граждан, понесет наказание!" – добавил Хинштейн.

Ранее глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина пострадала в результате атаки украинского БПЛА. ВСУ ударили по ее служебному автомобилю в селе Борки.

Кроме того, супружеская пара пострадала после атаки вражеского FPV-дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. В настоящее время пострадавшие уже проходят обследование в больнице.