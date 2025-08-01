Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Таганроге

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отражали атаку вражеских дронов над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

В данный момент оперативные службы занимаются ликвидацией обломков беспилотников, которые упали на территорию города. Пострадавших среди местных жителей нет, повреждений также не выявлено.

Ночью 1 августа силы ПВО также уничтожили несколько вражеских беспилотников в небе над Воронежской областью. Предварительно, в результате воздушной атаки обошлось без пострадавших.

Ранее ландшафтный пожар вспыхнул около поселка Каменка и хутора Семичный в Ростовской области после падения обломков беспилотника. Кроме того, загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон" в Чертковском районе. Спустя время все возгорания были ликвидированы.