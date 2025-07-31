Ведомственная охрана получит оружие для борьбы с беспилотниками

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Сотрудников ведомственной охраны снабдят боевым стрелковым оружием для отражения атак беспилотников. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на портале правовых актов.

Федеральные госорганы, органы исполнительной власти и правительство Москвы будут временно получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие с патронами для вооружения специалистов ведомственной охраны. Им разрешат пресекать атаки БПЛА, в том числе подводных, надводных судов и прочих беспилотных транспортных средств.

Росгвардия также планирует усилить охрану на объектах инфраструктуры РФ и снабдить сотрудников подразделения ФГУП "Охрана" современными образцами боевого стрелкового оружия для защиты от беспилотников.

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА, которые станут частью универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).