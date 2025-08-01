Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и повреждений на земле нет. На всей территории области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий после атаки беспилотников в Пензенской области. В результате произошедшего никто не погиб.

Кроме того, движение поездов было временно ограничено на станции Тингута в Волгоградской области для устранения последствий падения фрагментов БПЛА. Максимальное время задержки составило до 6 часов.