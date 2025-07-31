ТАСС: наезд на семью после нападения на "Крокус" был частью теракта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наезд на семью с детьми, который произошел сразу после нападения в "Крокус Сити Холле", был частью террористической атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Уточняется, что за рулем автомобиля был Далерджон Мирзоев (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), он увидел переходившую по пешеходному переходу семью из четырех человек и совершил наезд на детей. Таким образом он пытался увеличить количество жертв теракта.

Двое детей пострадали после того, как вместе с семьей выбрались из "Крокус Сити Холла". Спасшиеся бежали к парковке, и в этот момент 8-летнего мальчика и его 11-летнюю сестру сбил автомобиль террористов. В результате оба ребенка оказались в больнице.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы разной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от случившегося составил примерно 6 миллиардов рублей.

По версии следствия, теракт был реализован по заказу украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.