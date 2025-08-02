Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:46

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: двое уроженцев Ингушетии объявлены в розыск по делу о теракте в "Крокусе"

Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в "Крокусе" – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уроженцы Ингушетии Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлены в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Алиев и Кулаев снабдили террористов оружием через тайники. Не уточняется, по какой именно уголовной статье они объявлены в розыск.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в Россию из-за рубежа.

Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика