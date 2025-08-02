ТАСС: двое уроженцев Ингушетии объявлены в розыск по делу о теракте в "Крокусе"

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Уроженцы Ингушетии Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлены в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Алиев и Кулаев снабдили террористов оружием через тайники. Не уточняется, по какой именно уголовной статье они объявлены в розыск.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в Россию из-за рубежа.