ТАСС: исполнители теракта в "Крокусе" скрылись из-за заклинившего оружия

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" покинули его после того, как у них заклинило оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как указано в материалах, террористы испугались того, что у них заклинило оружие и осталось мало патронов, в связи с чем они решили скрыться. Автоматами Калашникова были вооружены трое террористов, четвертый нес рюкзак с патронами.

В какой-то момент два автомата заклинило, и исполнители теракта выбросили их вместе с рюкзаком при выходе из здания. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к границе с Украиной.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в РФ из-за рубежа.

В марте этого года в память о жертвах теракта был открыт мемориал. Его установили рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева. Монумент представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.