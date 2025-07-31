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31 июля, 18:05

Происшествия

Путин наградил погибшего при теракте в "Крокусе" Вугара Гусейнова орденом Мужества

Фото: телеграм-канал Mash

Вугар Гусейнов, погибший при теракте в "Крокус Сити Холле", был посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий приказ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)", – следует из документа.

СМИ писали, что он заслонил собой других людей и спас женщину, которая оказалась под огнем террористов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы разной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от случившегося составил примерно 6 миллиардов рублей.

По версии следствия, теракт был реализован по заказу украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.

СК завершил расследование теракта в "Крокус Сити Холле"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествия

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