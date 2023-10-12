Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак" внесли в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Отмечается, что с помощью "Честного знака" при покупке товара можно узнать, когда, где и кем он произведен, а также получить информацию о его весе или объеме. Для проверки необходимо отсканировать код маркировки на упаковке. Если его нет, это повод подать жалобу в систему через приложение.

В сообщении уточнили, что "Честный знак" поможет узнать источник и скважину бутилированной воды, найти любые лекарства в аптеках, выставить будильник приема лекарств, посмотреть все их инструкции в удобном виде. Помимо этого, можно узнать, с какой фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию и многое другое.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО было принято для удобства пользователей, отметили в кабмине. На данный момент в списке товаров, которые подлежат маркировке, находятся питьевая вода, обувь, молочная продукция, БАДы, товары легкой промышленности, табак, пиво, фотоаппараты и лампы-вспышки, автомобильные шины, шубы, духи и туалетная вода, антисептики, медицинские изделия и кресла-коляски.

В конце сентября сообщалось, что Минпромторг и Минцифры работают над включением приложения "Честный знак" в список ПО, обязательного для предустановки на смартфоны в России.

В августе кабмин утвердил перечень программ, обязательных для предустановки на ввозимые в РФ устройства в 2024 году. В список вошло 40 приложений, в том числе от "Яндекса", VK и "Лаборатории Касперского".

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"