Приложение "Честный знак" будет обязательным для предустановки на смартфоны в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минпромторг и Минцифры работают над включением приложения "Честный знак" в список ПО, обязательного для предустановки на смартфоны в России. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в ходе совещания президента РФ с правительством.

"Этот <...> инструмент общественного контроля должен быть под рукой у всех россиян. <...> Сейчас работаем <...> над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию", – цитирует его ТАСС.

В минувшем августе кабмин утвердил перечень программ, обязательных для предустановки на ввозимые в РФ устройства в 2024 году. В список вошло 40 приложений, в том числе от "Яндекса", VK и "Лаборатории Касперского".

До этого в перечень обязательных для предустановки вошел отечественный магазин приложений RuStore. В апреле этого года китайские производители стали поставлять в РФ первые смартфоны с предустановленным сервисом.

