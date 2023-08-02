Правительство утвердило обязательные для предустановки в 2024 году российские программы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень программ, обязательных для предустановки на компьютеры, телефоны и телевизоры в предстоящем году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов", – уточнили в кабмине.

В обновленный список вошло 40 приложений, в том числе от "Яндекса", VK и "Лаборатории Касперского". Как и прежде, пользователи смогут самостоятельно выбрать, какими программами они будут пользоваться, а какими нет.

Весной стало известно, что Минцифры РФ обсуждает проект об обязательной предустановке отечественных операционных систем на импортные компьютеры. Отмечалось, что инициатива не касается смартфонов, поскольку в ведомстве исходят из технической зрелости и наличия конкурентного рынка.

