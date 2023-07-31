Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежной почты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон, которым в том числе вводится запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 26 июля, соответствующий законопроект приняла Госдума. Спустя два дня документ одобрил Совет Федерации. Он вносит изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

Согласно принятым нововведениям, уже с 1 декабря этого года регистрация на отечественных интернет-ресурсах будет возможна только посредством российской электронной почты. Также для авторизации можно будет использовать портал госуслуг и Единую биометрическую систему.

До этого президент РФ подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. В зависимости от обстоятельств размер наказания составит от 10 до 30 тысяч рублей.



ГД рассмотрит законопроект о регистрации в Сети при помощи российской почты