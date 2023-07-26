ГД одобрила запрет регистрации на российских сайтах с помощью зарубежной почты

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Госдума на заседании в среду, 26 июля, в заключительном чтении приняла законопроект, который предусматривает в том числе запрет на использование иностранной электронной почты при регистрации на российских сайтах. Документ вносит изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

Автором инициативы о запрете регистрации на отечественных сайтах через зарубежные почтовые сервисы стал член думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Идею депутата поддержал глава комитета Александр Хинштейн, а накануне предложенная им поправка была принята во втором чтении.

Сам Горелкин позже уточнил, что предложенный им запрет не будет иметь обратной силы. Тем не менее сайты должны будут предложить пользователям актуализировать данные, сменив зарубежную почту на российскую.

Между тем замглавы комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов раскритиковал инициативу своего коллеги. По его мнению, запрет на использование иностранной почты должен затрагивать только чиновников и, например, работников оборонных предприятий, но не поголовно всех людей.



ГД рассмотрит законопроект о регистрации в Сети при помощи российской почты