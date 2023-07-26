В ГД заявили, что запрет регистрации через иностранную почту не будет иметь обратной силы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные электронные адреса в случае его принятия коснется только новых пользователей. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций", – цитирует его ТАСС.

Аккаунты, ранее зарегистрированные на иностранные почты, продолжат работать. Однако, отметил Горелкин, после принятия законопроекта администраторы сайтов могут предложить пользователям актуализировать данные, сменив их на российские.

Парламентарий также выразил надежду, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением новых требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных.

Госдума приняла поправку, запрещающую регистрацию на российских сетевых ресурсах с использованием иностранных электронных адресов, накануне. Согласно принятому документу, с 1 декабря текущего года для регистрации на отечественных информационных ресурсах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал "Госуслуги".



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