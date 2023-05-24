07:20Общество
В ГД предложили проверять соцсети соискателей гражданства РФ и мигрантов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил организовывать проверку аккаунтов в социальных сетях иностранцев, которые подали документы на право пребывания в России и на получение гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
"Представляется, что действенной мерой, связанной с пресечением публикации информации о пропаганде ЛГБТ, нетрадиционных ценностей, могла бы стать предварительная проверка лиц, подающих документы на получение в России временной регистрации или гражданства", – указал он.
Парламентарий объяснил, что благодаря такой проверке правоохранительные органы смогут пресекать правонарушения. По его словам, в вопросах миграции следует отойти от формальной нормы.
Депутат также считает, что РФ стоит принять граждан государств НАТО, которые разделяют российские ценности и будут трудиться на благо страны.
"Но нам нельзя пускать в страну идейных противников. Поэтому важно обращать внимание на соцсети иммигрантов", – подчеркнул Кузнецов.
Ранее думский депутат Виталий Милонов заявил, что в России следует запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства. По мнению парламентария, часто подобные услуги предоставляют те компании, которые балансируют на грани нарушения законодательства.
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