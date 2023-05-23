В ГД предложили запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России следует запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства. Подобное предложение думский депутат Виталий Милонов направил на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

По мнению парламентария, часто подобные услуги предоставляют те компании, которые балансируют на грани нарушения законодательства. Милонов заявил, что за последнее время в Сети и на тех или иных площадках можно встретить навязчивую рекламу. Она предлагает оперативное получение гражданства для россиян.

Вместе с этим депутат отметил, что такая реклама представляет собой скрытую форму русофобии и принижения России.

"Прошу вас рассмотреть идею о полном запрете рекламы услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России в любом виде и проявлении", – передает RT текст обращения.

Ранее Владимир Путин заявил, что по теме миграционной политики следует исходить из интересов самих россиян. Президент отметил важность гибкого и сбалансированного подхода, который не создаст риски для РФ, а наоборот, будет работать на развитие и на экономику государства.