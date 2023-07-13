Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в новых регионах РФ

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Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре также отметили, что в новых регионах РФ уже открыли территориальные подразделения ведомства. Его сотрудники провели обучение по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания.

Ранее Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой подчеркнул важность восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах России.

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому часть расходов страховых компаний, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, будет компенсирована государством.

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России