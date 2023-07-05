Путин подчеркнул важность восстановления объектов культуры в новых регионах

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Владимир Путин подчеркнул важность восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах России. Об этом он сказал на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

Она рассказала о желании деятелей культуры поддержать жителей новых регионов, на что Путин сказал, что это "очень важно", как и "восстанавливать саму материальную базу".

"К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской (Народной Республике. – Прим. ред.). Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано", – уточнил глава государства.

По информации Путина, учреждения культуры нуждаются в реставрации, восстановлении на современном уровне и поддержке, хоть "из машины, из вертолета много не увидишь".

В апреле Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Уточнялось, что поездки российского лидера не были запланированы.

В ходе посещения совещаний в Херсонской области и ЛНР Путин заслушал доклады военачальников, а также попросил их высказать мнение об обстановке на направлениях. Добавлялось, что президент посетил штабы лично, чтобы чтобы не отвлекать военных от дел.

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