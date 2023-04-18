16:02Политика
Военачальники не знали о прибытии Путина в штабы "Днепр" и "Восток" – Песков
Фото: kremlin.ru
Военное руководство до последнего не было информировано о прибытии Владимира Путина на совещания в штабы "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Поездки российского лидера в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику (ЛНР) не были запланированы.
"Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут", – пояснил Песков.
По словам представителя Кремля, президент принял такое решение, "чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками". После проведения совещаний руководители штабов вернусь к выполнению обязанностей.
В ходе посещения совещаний в Херсонской области и ЛНР Путин заслушал доклады военачальников, а также попросил их высказать мнение об обстановке на направлениях. Вместе с тем президент РФ поздравил военнослужащих с Пасхой. ЛНР российский лидер посетил впервые с начала спецоперации.
Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" на херсонском направлении и в ЛНР
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