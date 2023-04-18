Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл с визитом в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", – говорится в сообщении.

Это стало первым посещением Путина ЛНР. В ходе визита в республику глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. В качестве подарка российский лидер преподнес им копию иконы.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ходе визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров.

Он также поздравил бойцов с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы, которая принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи.

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