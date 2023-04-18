Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск Днепр генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", – указано в сообщении.

Он также попросил военных высказать мнение об обстановке на херсонском и запорожском направлениях и обменяться информацией. Кроме того, Путин сообщил, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны, Теплинский долго находился на передней линии и составил очень обстоятельный доклад, который высоко оценили министерство обороны и Генштаб.

Это стало первым посещением лидера России Херсонской области. В прошлый раз Путин посетил новые регионы РФ 19 марта, когда прибыл в Мариуполь.

До этого Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе разговора глава Минобороны доложил российскому лидеру об учениях на Тихоокеанском флоте.

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