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Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

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Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе. В поездке главу государства сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Вместе осмотрели местный аэропорт, который сильно пострадал в результате боевых действий и теперь нуждается в реконструкции.

Активно восстанавливают сейчас весь город. Для этого в Мариуполь привлекли лучших специалистов со всей страны. Работы много, поэтому идет она в круглосуточном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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