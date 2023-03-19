Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе. В поездке главу государства сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Вместе осмотрели местный аэропорт, который сильно пострадал в результате боевых действий и теперь нуждается в реконструкции.

Активно восстанавливают сейчас весь город. Для этого в Мариуполь привлекли лучших специалистов со всей страны. Работы много, поэтому идет она в круглосуточном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.