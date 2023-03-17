Безработица в России обновила исторический минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Безработица в РФ обновила исторический минимум. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Банка России.

На сегодняшний день возможности расширения производства в стране ограничены ситуацией на рынке труда, добавили в ЦБ РФ.

"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", – отмечается в материале.

Тем не менее в Центральном банке обратили внимание на то, что рост производительности труда россиян может отставать от роста зарплат.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова уточнила, что в данный момент в стране официально зарегистрированы 547 тысяч безработных – на 17 тысяч меньше, чем в начале года.

"Фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое. Относительно начала года их число снизилось почти двукратно и составляет 43 тысячи человек", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Голиковой, 1,6 миллиона вакансий представлены на портале "Работа в России".

Что касается ВВП, он уменьшился на 2,1% по итогам прошлого года. Однако такой показатель лучше, чем прогнозировали эксперты. Как отметили в Банке России, с начала 2023 года в экономике РФ наблюдается положительная динамика. Кроме того, расширился внутренний спрос.

Ранее ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

По информации Центробанка, темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе по вопросу устойчивых компонентов. Ожидания россиян по теме инфляции значительно уменьшились, считают в Банке России, однако они сохранились на повышенном уровне. Туда входят и ценовые ожидания предприятий.

Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

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