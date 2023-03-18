86% россиян одобрили присоединение Крыма в 2014 году – ВЦИОМ

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Около 86% граждан РФ одобрили решение о присоединении Крыма в состав России. Об этом информирует сайт ВЦИОМ.

"В правильности решения о принятии полуострова в состав России уверены абсолютное большинство россиян – 86%, из них 67% убеждены в этом в полной мере ("безусловно правильно"), что на 10 процентных пунктов выше, чем двумя годами ранее (в 2021 году – 57%)", – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 53% респондентов считают, что полуостров является исконно российской землей. Порядка 9% называют причиной желание самих жителей Крыма, а 6% – национальную принадлежность.

Стало известно, что 14% россиян восхищаются фактом возвращения Крыма в состав РФ. У 5% граждан это вызывает негативные эмоции. При этом каждый пятый равнодушен к факту присоединения.

Аналитики выяснили, что 71% россиян видит в возвращении полуострова больше пользы, нежели вреда. Около 76% заявили, что Крым стал хорошо развиваться, когда стал частью России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возращение Крыма с состав РФ предоставило новые возможности для развития государства. Председатель ГД подчеркнул, что сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.

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