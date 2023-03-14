Песков заявил, что Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин за день до годовщины воссоединения Крыма с Россией, которую будут отмечать 18 марта, проведет субстантивное совещание. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера запланированы мероприятия и в саму праздничную дату.

"Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют (этот день. – Прим. ред.)", – поделился официальный представитель Кремля.

1 марта Песков заявил, что в стране отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. На тот момент пресс-секретарь президента сообщал, что говорить о формате мероприятия рано.

Пескова спросили, планируется ли какое-либо выступление Путина в связи с годовщиной. На это пресс-секретарь президента призвал не забегать вперед, так как до этого дня у главы государства остается напряженный график.

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