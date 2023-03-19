11:06Общество
Путин пообщался с получившими новое жилье жителями Мариуполя
Фото: телеграм-канал SHOT
Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь узнал о восстановлении города и пообщался с местными жителями, получившими новые квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я даже не ожидал! Можно с Вами хотя бы поздороваться?", – спросил президента житель города.
Лидер России в ответ подчеркнул, что следует начинать знакомиться ближе.
Жители Мариуполя рассказали Путину, что уже проживают в новых квартирах, и поблагодарили главу России. Они отметили, что довольны жильем.
"Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим", – добавила жительница города.
В свою очередь, президент страны пообещал расширить жилье.
"Спасибо Вам за победу. Вам держаться, дай Бог, здоровья, счастья. Мы за Вас молимся. Мы дождались. Очень ждали", – сказала другая женщина.
Также Путин смог осмотреть новый дом и детскую площадку.
Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.
До этого Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину, что жители Мариуполя начали активно возвращаться в город. Он отметил, там уже запустили движение общественного транспорта, а к лету 2023 года планируется открыть первую трамвайную линию.
Хуснуллин сообщил о завершении работ на дороге из Мариуполя в Донецк
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