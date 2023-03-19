Хуснуллин рассказал Путину, что жители Мариуполя начали возвращаться в город

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Жители Мариуполя начали активно возвращаться в город. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину.

"Когда увидели, что идет на сегодняшний день восстановление, народ стал активно возвращаться, идет рост населения", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, в городе уже запустили движение общественного транспорта, а к лету 2023 года планируется открыть первую трамвайную линию.

Также глава России в ходе поездки осмотрел здание филармонии. По словам Хуснуллина, его смогли реконструировать за три месяца. Президент увидел восстановленный центральный вход, помещения для хранения инструментов и актовый зал.

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

Ранее председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что начать отправку грузов из порта Мариуполя планируется уже летом этого года. Он напомнил, что исторически порт в Мариуполе был экспортным, поскольку там добывается уголь, собирается подсолнечник и зерно.

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